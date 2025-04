Arthur Fils se sent très bien sur la terre battue de Monte‐Carlo.

Après un premier tour piège et compliqué face à Griekspoor où il a dû batailler pendant plus de 2h30 de jeu et un deuxième beau­coup plus aisé (facile vain­queur de Cobolli en 1h10), Arthur Fils passait un vrai test ce jeudi contre le lauréat de l’édi­tion 2023, Andrey Rublev.

Et il est plus que réussit puisque le numéro 1 fran­çais n’a tout simple­ment laissé aucune chance au nouveau protégé de Marat Safin avec une victoire écra­sante en seule­ment 1h01 de jeu : 6–2, 6–3.

Arthur Fils is the only player to reach QFs at all three Masters 1000s in 2025

Puissant, rapide et précis, Arthur a livré une pres­ta­tion de très haut niveau pour atteindre les quarts de finale pour la première fois en deux parti­ci­pa­tions sur le Rocher où il pour­rait retrouver un certain Carlos Alcaraz, opposé à l’Allemand Daniel Altmaier. Un poten­tiel premier duel qui sent déjà la poudre entre l’es­poir trico­lore et le prodige espagnol.