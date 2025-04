Nos confrères de l’Equipe se sont penchés sur la récente offi­cia­li­sa­tion de la mise en place de l’ar­bi­trage élec­tro­nique sur terre battue. Pour Arthur Fils, l’ab­sence des juges de ligne est préju­di­ciable, cela enlève du charme au tennis.

« Je pense que nous perdons le charme du tennis, estime le Français. Quand j’étais jeune, je me souviens des juges de ligne. Il y avait plus de vie sur le court. Sur les courts en dur, ce n’est pas si grave, mais sur terre battue, vrai­ment, ils me manquent. C’est bien d’avoir l’avis de l’ar­bitre et de pouvoir regarder la marque. Parfois, les machines peuvent aussi faire des erreurs. C’est donc diffé­rent pour la terre battue. Je n’aime pas vrai­ment comme c’est maintenant… »