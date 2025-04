Impressionnant ce jeudi face à Andrey Rublev en huitièmes de finale à Monte‐Carlo, après avoir atteint le même stade de la compé­ti­tion à Indian Wells et Miami, Arthur Fils est devenu le plus jeune joueur à rallier les quarts de finale lors des trois premiers Masters 1000 de l’année. Devant un certain Rafael Nadal.

Interrogé au sujet de cette statis­tique éton­nante en confé­rence de presse d’après match, le Français a dévoilé ses ambi­tions pour la suite du tournoi.

« Les quarts de finale, c’est bien. C’est cool, mais je ne joue pas pour faire des quarts. J’espère cette fois‐ci aller en demies. C’est toujours bien de battre des très bons joueurs comme Rublev ou Zverev à Miami. Mais je fais tout faire pour être là samedi. »