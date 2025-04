15e joueur mondial et numéro 1 Français à seule­ment 20 ans, Arthur Fils est en train de d’ap­pré­hender petit à petit les consé­quences, souvent posi­tives, de la célébrité.

Il a notam­ment pu s’en rende compte à son arrivée sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo où il a été énor­mé­ment solli­cité par les fans déjà présents en très grand nombre au bord des courts d’en­traî­ne­ments. Et forcé­ment, cela peut surprendre.

« Ça va, je le vis bien, c’est cool. Quand on était petit, on rêvait de ça. Ici, c’est un peu petit, on ne peut pas trop marcher (dans les allées). Quand on sort du terrain d’en­traî­ne­ment, c’est un peu compliqué », a déclaré Arthur Fils pour le site L’Équipe.