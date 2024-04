Tombeur de Lucas Nardi au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−2, 6–3), Felix Auger‐Aliassime va défier Carlos Alcaraz en seizièmes de finale. Et le Canadien, 35e cette semaine, ne s’en plaint pas.

« J’avais l’ha­bi­tude de jouer ces gars‐là plus tard dans le tableau, mais c’est une réalité à laquelle je suis confronté main­te­nant. Ce n’est pas grave : je dois passer par ces matchs et en gagner quelques uns. C’est un bon défi et c’est pour cela que je joue. J’aime gagner les autres matches Carlos, Zverev ou encore Sinner sont les gars que vous voulez battre. Je suis sûr qu’il y a d’autres gars qu’il préfé­re­rait jouer pour son premier match ! », a déclaré FAA dans des propos rapportés par Tennis.com.

Felix mène toujours 3–2 dans ses face‐à‐face avec l’Espagnol même s’il a perdu les deux dernières confron­ta­tions. Il affron­tera mercredi un Alcaraz possi­ble­ment diminué. Avec l’avant‐bras droit bandé, le numéro 3 mondial n’a en effet pas pu s’en­traîner norma­le­ment ces derniers jours sur le Rocher.