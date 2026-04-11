Battu en deux manches par Jannik, le Canadien qui est pour­tant un joueur puis­sant n’a pas pu tenir la cadence imposé par l’Italien. En confé­rence de presse, il a expliqué son désarroi.

Avec lui, les échanges sont très rapides, un peu comme au ping‐pong. J’essaie aussi de jouer vite, mais il est très fort dans ce domaine. Je pense que globa­le­ment, les échanges ne se sont pas mal passés, j’ai même réussi à faire de bonnes choses, mais je n’ai pas bien démarré. Il était meilleur que moi sur ce point.Quand il joue loin et vite depuis la ligne de fond, il vous fait perdre du temps »