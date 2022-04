Le Canadien n’y arrive pas en ce moment après un très bon début de saison où il avait bien failli dominer un certain Daniil Medvedev en quart de finale de l’Open d’Australie. On pensait aussi que le fait d’avoir remporté son premier titre sur le circuit après quelques finales ratées allait lui permettre de passer un cap. Or, hier, Félix a encore rendu une mauvais copie face à Musetti survolté.

Interrogé en confé­rence de presse sur l’avenir du tennis et sur le rôle que le Canadien pouvait jouer pour prendre la relève derrière une géné­ra­tion dorée, Félix a préféré botter en touche.

« Je n’ai que 21 ans, et non, je ne suis pas encore prêt à assumer la relève d’un Nadal ou d’un Djokovic. J’espère qu’à l’avenir je pourrai devenir un joueur qui occupe une belle place sur le circuit. Mais je ne suis pas inquiet concer­nant le public, il viendra toujours. Ils étaient bien là aujourd’hui, à encou­rager Lorenzo, les tribunes étaient pleines. C’est spécial quand les plus anciens arrivent en fin de carrière, mais les jeunes montent. Il n’y aura pas trois joueurs qui vont dominer tous les autres, il y aura un plus grand nombre de joueurs au sommet »