📊 Les défaites les plus sèches de Dominic Thiem sur terre battue (tous circuits confondus) :

❌ Rome 🇮🇹 2017 vs Djokovic : 6⁄ 1 6⁄ 0

❌ Monte Carlo 🇲🇨 2018 vs Nadal : 6⁄ 0 6⁄ 2

❌ Monte Carlo 🇲🇨 2024 (Q) vs Bautista : 6⁄ 1 6⁄ 2 🆕

❌ Zadar 🇭🇷 2024 (Ch) vs Neumayer : 6⁄ 2 6⁄ 1

