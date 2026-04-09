Dominé par Valetin Vacherot, Lorenzo a montré ses limites actuelles.

On sent que lorsque le jeu se tend, il n’ar­rive pas à se libérer ou à trouver des solu­tions alors que son adver­saire a réagi de façon tota­le­ment inverse.

Cette défaite va peser lourd au clas­se­ment puisque l’Italie perd 4 places, il sera au mieux 9ème.

« Le fait d’avoir si peu joué ces derniers mois a certai­ne­ment un impact impor­tant, notam­ment sur la dyna­mique qui se crée pendant les matchs, avec la tension. Je n’arrive toujours pas à être plei­ne­ment concentré dans les moments impor­tants

J’ai perdu un tie‐break que j’ai en quelque sorte gâché. Et même à 5–4, quand il m’a donné l’occasion de revenir à 5–5 et de servir, je n’ai jamais réussi à imposer mon jeu. Je jouerai contre Barcelone, même si ce n’était pas prévu, juste­ment pour retrouver le rythme. C’est ce dont j’ai besoin pour retrouver confiance. J’ai beau­coup de points qui expirent, mais la prio­rité est main­te­nant de me sentir bien physi­que­ment et de conti­nuer à travailler. L’objectif final reste d’ar­river à Paris avec plus de garanties »