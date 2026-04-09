Dominé par Valetin Vacherot, Lorenzo a montré ses limites actuelles.
On sent que lorsque le jeu se tend, il n’arrive pas à se libérer ou à trouver des solutions alors que son adversaire a réagi de façon totalement inverse.
Cette défaite va peser lourd au classement puisque l’Italie perd 4 places, il sera au mieux 9ème.
« Le fait d’avoir si peu joué ces derniers mois a certainement un impact important, notamment sur la dynamique qui se crée pendant les matchs, avec la tension. Je n’arrive toujours pas à être pleinement concentré dans les moments importants
J’ai perdu un tie‐break que j’ai en quelque sorte gâché. Et même à 5–4, quand il m’a donné l’occasion de revenir à 5–5 et de servir, je n’ai jamais réussi à imposer mon jeu. Je jouerai contre Barcelone, même si ce n’était pas prévu, justement pour retrouver le rythme. C’est ce dont j’ai besoin pour retrouver confiance. J’ai beaucoup de points qui expirent, mais la priorité est maintenant de me sentir bien physiquement et de continuer à travailler. L’objectif final reste d’arriver à Paris avec plus de garanties »
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 08:45