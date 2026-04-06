Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Becker, après le petit coup de gueule d’Alcaraz : « À mon époque, on ne l’au­rait jamais toléré ! »

Par
Baptiste Mulatier
-
210

« Avoir des caméras si près, alors que nous pouvons voir ce que nous voyons sur nos télé­phones, me semble excessif. Nous n’avons déjà pas beau­coup d’intimité lors des tour­nois, et je trouve que c’est trop », a déploré Carlos Alcaraz en confé­rence de presse à Monte‐Carlo, où il va tenter de défendre son titre. 

La légende Boris Becker n’a pas tardé à réagir aux propos de l’Espagnol, affi­chant son plein soutien.

« Enfin quelqu’un (le numéro 1 mondial…) qui dénonce la perte totale d’intimité des joueurs lors des tour­nois ! À mon époque, on ne l’aurait jamais toléré ! », a écrit le sextuple vain­queur en Grand Chelem sur le réseau social X.

Reste désor­mais à savoir si ATP Tour prendra des mesures en ce sens. 

Publié le lundi 6 avril 2026 à 12:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥