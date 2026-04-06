« Avoir des caméras si près, alors que nous pouvons voir ce que nous voyons sur nos télé­phones, me semble excessif. Nous n’avons déjà pas beau­coup d’intimité lors des tour­nois, et je trouve que c’est trop », a déploré Carlos Alcaraz en confé­rence de presse à Monte‐Carlo, où il va tenter de défendre son titre.

La légende Boris Becker n’a pas tardé à réagir aux propos de l’Espagnol, affi­chant son plein soutien.

« Enfin quelqu’un (le numéro 1 mondial…) qui dénonce la perte totale d’intimité des joueurs lors des tour­nois ! À mon époque, on ne l’aurait jamais toléré ! », a écrit le sextuple vain­queur en Grand Chelem sur le réseau social X.

Finally someone ( world Nr 1…) speaks up about the players total loss of privacy at tour­na­ments !

We wouldn’t have allowed it in my days ! https://t.co/ItIm0udBQf — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 5, 2026

Reste désor­mais à savoir si ATP Tour prendra des mesures en ce sens.