« Avoir des caméras si près, alors que nous pouvons voir ce que nous voyons sur nos téléphones, me semble excessif. Nous n’avons déjà pas beaucoup d’intimité lors des tournois, et je trouve que c’est trop », a déploré Carlos Alcaraz en conférence de presse à Monte‐Carlo, où il va tenter de défendre son titre.
La légende Boris Becker n’a pas tardé à réagir aux propos de l’Espagnol, affichant son plein soutien.
« Enfin quelqu’un (le numéro 1 mondial…) qui dénonce la perte totale d’intimité des joueurs lors des tournois ! À mon époque, on ne l’aurait jamais toléré ! », a écrit le sextuple vainqueur en Grand Chelem sur le réseau social X.
Finally someone ( world Nr 1…) speaks up about the players total loss of privacy at tournaments !— Boris Becker (@TheBorisBecker) April 5, 2026
We wouldn’t have allowed it in my days ! https://t.co/ItIm0udBQf
Reste désormais à savoir si ATP Tour prendra des mesures en ce sens.
Publié le lundi 6 avril 2026 à 12:06