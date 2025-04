Lors du dernier épisode de son podcast avec Andrea Petkovic, dont les propos sont recueillis par Tennis365, Boris Becker a évoqué la mauvaise période du numéro 2 mondial, Alexander Zverev, depuis sa défaite contre Jannik Sinner en finale de l’Open d’Australie. Et pour lui, le problème de son compa­triote n’est ni tech­nique ou tactique, mais mental.

« Je commence toujours par ça : l’at­ti­tude mentale. Et il n’est pas aussi sûr de lui en ce moment qu’il l’était à Melbourne ou en fin de saison dernière. Peut‐on entraîner quelque chose comme ça ? Je sais qu’en Floride, il y a les meilleurs centres d’en­traî­ne­ment pour le coup droit et le revers, pour la condi­tion physique, mais y a‑t‐il aussi une école pour la menta­lité, pour la confiance en soi, pour la paix inté­rieure, pour la foi inté­rieure ? Je ne pense pas, et c’est quelque chose qui peut l’emmener plus loin, qui peut l’aider là, parce qu’en fin de compte, pour moi, c’est la diffé­rence entre la victoire et la défaite avec lui en ce moment. »