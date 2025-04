À bout physi­que­ment après son parcours du combat­tant cette semaine, Lorenzo Musetti n’a pas existé dans le dernier set contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo. Les fans italiens, venus en nombre comme toujours sur le Rocher, n’au­ront vibré qu’un seul set ce dimanche.

« Heureusement qu’il y avait un Italien sur le court, sinon on aurait entendu une symphonie de sifflets. Musetti avait du gaz pour un set et finit en marchant. Alcaraz lui avait ses jambes de 21 ans. 3–6, 6–1, 6–0. Premier Monte‐Carlo pour Carlos. Et surtout, retour à la 2e place mondiale », a commenté le jour­na­liste Benoît Maylin.