« Très touché » d’avoir été invité pour les quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Benoit Paire a déjà honoré sa wild‐card en livrant une pres­ta­tion solide et sérieuse face à Grégoire Barrère ce samedi.

Satisfait et souriant en confé­rence de presse, il a fait quelques confi­dences avec sa fran­chise habi­tuelle sur son chan­ge­ment d’état d’es­prit ces dernière semaines.

« Gagner ce Challenger au Mexique m’a remis dans une bonne dyna­mique. Quand la tête va bien, je me suis dit aussi : ‘Allez arrête un peu l’al­cool aussi’. C’est impor­tant pour le physique et pour que je me sente de mieux en mieux. J’ai fait une cure. J’essaie de vrai­ment tout mettre en place pour revenir (…) Je buvais beau­coup ! J’aimais ça, je faisais trop souvent la fête. Avant, je faisais la fête mais je savais quand la faire. Quand je faisais un bon résultat, je savais que j’avais des temps pour la faire. Or là, je ne mettais pas de limites. Donc je me suis privé à 100% de tout pour voir les résul­tats et ça a plutôt payé donc autant conti­nuer sur cette lignée. On parle évidem­ment d’al­cool festif, je ne suis pas en dépres­sion », a confié le 164e mondial, qui restait tout de même sur trois défaites d’af­filée avant cette victoire.

Il affron­tera Alexei Popyrin dimanche pour une place dans le tableau principal.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo