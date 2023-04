Vainqueur d’un match tota­le­ment inso­lite face à Francisco Cerundolo, ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Matteo Berrettini, qui devait affronter ce jeudi Holger Rune pour une place en quarts de finale, a annoncé son retrait du tournoi en raison d’une déchi­rure muscu­laire de grade 2 aux obliques.

« Je ne sais pas par où commencer… Je trou­vais enfin mon niveau et je reve­nais là où je voulais être…. C’est telle­ment dur. Je suis très triste d’an­noncer que je ne pourrai pas jouer mon match aujourd’hui à Monte Carlo. J’ai ressenti une douleur dans mes obliques lors de mon match hier. La douleur s’est nette­ment aggravée en une nuit. Après avoir consulté mon équipe médi­cale, nous avons décidé de faire un scanner IRM ce matin. J’ai une déchi­rure de grade 2 dans mon muscle oblique interne. Merci pour votre soutien. C’est telle­ment impor­tant et c’est ce qui me permet de traverser ces moments diffi­ciles », a écrit l’Italien, tota­le­ment abattu, sur ses réseaux sociaux.