« J’ai joué un excellent premier set et une fois que j’ai été breaké dans le deuxième set, j’ai joué dix niveaux plus bas. Ma balle est beau­coup plus lente. J’arrête de frapper la balle. C’est la même histoire depuis quelques mois. Rien ne change. C’est donc moi qui perd le match, une fois de plus », a lâché Alexander Zverev, dépité en confé­rence de presse après sa défaite contre Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Face aux médias, l’Italien a été inter­rogé sur cette décla­ra­tion du numéro 2 mondial.

Question : « Matteo, vous avez parlé du haut niveau de Zverev, mais il a dit qu’il pensait qu’à partir du moment où vous l’aviez breaké dans le deuxième set, il avait terri­ble­ment joué. Avez‐vous un avis diffé­rent sur la question ? »

Berrettini : « Ce n’est jamais facile d’être lucide après une une défaite diffi­cile, mais je dois dire que dans le premier set, il jouait un tennis de très haut niveau et était très agressif. Je pense que lors­qu’il m’a vu être plus agressif et essayer de croire un peu plus en mes coups, il a commencé à perdre un peu de terrain. C’est là que j’ai eu l’im­pres­sion que le moment était en train de changer de dyna­mique. J’ai été un peu surpris par lui au début. Il a commencé à être très agressif dès le début. Je ne pense donc pas que le niveau était mauvais. Je pense simple­ment qu’il a un peu changé sa façon de jouer. »