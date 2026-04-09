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Berrettini, surclassé et impres­sionné par Fonseca : « Je ne sais pas s’il rempor­tera 3, 5 ou 20 tour­nois du Grand Chelem, mais il a tout pour pouvoir riva­liser avec Sinner et Alcaraz »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 -

Retour sur terre pour Matteo Berrettini.

Après son incroyable et impro­bable victoire (6−0, 6–0) contre Daniil Medvedev au tour précé­dent, l’Italien est tombé sur un os nommé Joao Fonseca. Sèchement battu, 6–3, 6–2 en 1h15 de jeu, le 90e joueur mondial s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux envers son adver­saire du jour en confé­rence de presse. 

Selon lui, le Brésilien a tout pour devenir le fameux troi­sième membre du poten­tiel nouveau Big 3, aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« À son âge, je ne jouais même pas les tour­nois Futures, lui est déjà dans le top 30, il a remporté un tournoi 500 et atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem. Quand je pense à combien j’ai progressé depuis mes dix‐neuf ans, il a un poten­tiel incroyable. C’est un joueur qui, fonda­men­ta­le­ment, n’a pas de lacunes : il frappe très bien, se déplace bien, sert bien, se bat. Tout le monde est pressé de le définir comme le troi­sième homme ; il y arri­vera, il en a le poten­tiel, puis je ne sais pas s’il rempor­tera 3–5 ou 20 tour­nois du Grand Chelem, mais il a tout pour pouvoir riva­liser avec Sinner et Alcaraz. »

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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