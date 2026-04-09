Retour sur terre pour Matteo Berrettini.
Après son incroyable et improbable victoire (6−0, 6–0) contre Daniil Medvedev au tour précédent, l’Italien est tombé sur un os nommé Joao Fonseca. Sèchement battu, 6–3, 6–2 en 1h15 de jeu, le 90e joueur mondial s’est montré particulièrement élogieux envers son adversaire du jour en conférence de presse.
Selon lui, le Brésilien a tout pour devenir le fameux troisième membre du potentiel nouveau Big 3, aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« À son âge, je ne jouais même pas les tournois Futures, lui est déjà dans le top 30, il a remporté un tournoi 500 et atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem. Quand je pense à combien j’ai progressé depuis mes dix‐neuf ans, il a un potentiel incroyable. C’est un joueur qui, fondamentalement, n’a pas de lacunes : il frappe très bien, se déplace bien, sert bien, se bat. Tout le monde est pressé de le définir comme le troisième homme ; il y arrivera, il en a le potentiel, puis je ne sais pas s’il remportera 3–5 ou 20 tournois du Grand Chelem, mais il a tout pour pouvoir rivaliser avec Sinner et Alcaraz. »
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 19:09