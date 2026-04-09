Retour sur terre pour Matteo Berrettini.

Après son incroyable et impro­bable victoire (6−0, 6–0) contre Daniil Medvedev au tour précé­dent, l’Italien est tombé sur un os nommé Joao Fonseca. Sèchement battu, 6–3, 6–2 en 1h15 de jeu, le 90e joueur mondial s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux envers son adver­saire du jour en confé­rence de presse.

Selon lui, le Brésilien a tout pour devenir le fameux troi­sième membre du poten­tiel nouveau Big 3, aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« À son âge, je ne jouais même pas les tour­nois Futures, lui est déjà dans le top 30, il a remporté un tournoi 500 et atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem. Quand je pense à combien j’ai progressé depuis mes dix‐neuf ans, il a un poten­tiel incroyable. C’est un joueur qui, fonda­men­ta­le­ment, n’a pas de lacunes : il frappe très bien, se déplace bien, sert bien, se bat. Tout le monde est pressé de le définir comme le troi­sième homme ; il y arri­vera, il en a le poten­tiel, puis je ne sais pas s’il rempor­tera 3–5 ou 20 tour­nois du Grand Chelem, mais il a tout pour pouvoir riva­liser avec Sinner et Alcaraz. »