Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale à Indian Wells et par Carlos Alcaraz au deuxième tour à Miami, le phénomène brésilien Joao Fonseca défiait le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Et alors qu’il tenu tête à l’Allemand pendant 2h42 de jeu, avant de s’incliner en trois sets (7−5, 6–7[3], 6–3), l’ancien joueur italien Paolo Bertolucci, aux commentaires du match sur Sky Sports Italia, n’a pas épargné le joueur de 19 ans, lui reprochant un certain manque de fair‐play.
❗️#Bertolucci bacchetta #Fonseca per un brutto gesto con #Zverev : « Questo lo deve imparare, non va bene ! » https://t.co/baLvkg1P8n— Corriere dello Sport (@CorSport) April 10, 2026
« Ce n’est pas beau… Il doit apprendre ça », a lâché l’ancien 12e mondial dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, lorsque Fonseca a célébré un peu trop bruyamment à son goût une faute directe de Zverev.
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 14:15