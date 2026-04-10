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Bertolucci sur le compor­te­ment de Fonseca face à Zverev : « Ce n’est pas beau… Il doit apprendre ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale à Indian Wells et par Carlos Alcaraz au deuxième tour à Miami, le phéno­mène brési­lien Joao Fonseca défiait le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo. 

Et alors qu’il tenu tête à l’Allemand pendant 2h42 de jeu, avant de s’in­cliner en trois sets (7−5, 6–7[3], 6–3), l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci, aux commen­taires du match sur Sky Sports Italia, n’a pas épargné le joueur de 19 ans, lui repro­chant un certain manque de fair‐play. 

« Ce n’est pas beau… Il doit apprendre ça », a lâché l’an­cien 12e mondial dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, lorsque Fonseca a célébré un peu trop bruyam­ment à son goût une faute directe de Zverev. 

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 14:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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