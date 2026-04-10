Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale à Indian Wells et par Carlos Alcaraz au deuxième tour à Miami, le phéno­mène brési­lien Joao Fonseca défiait le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Et alors qu’il tenu tête à l’Allemand pendant 2h42 de jeu, avant de s’in­cliner en trois sets (7−5, 6–7[3], 6–3), l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci, aux commen­taires du match sur Sky Sports Italia, n’a pas épargné le joueur de 19 ans, lui repro­chant un certain manque de fair‐play.

❗️#Bertolucci bacchetta #Fonseca per un brutto gesto con #Zverev : « Questo lo deve impa­rare, non va bene ! » https://t.co/baLvkg1P8n — Corriere dello Sport (@CorSport) April 10, 2026

« Ce n’est pas beau… Il doit apprendre ça », a lâché l’an­cien 12e mondial dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, lorsque Fonseca a célébré un peu trop bruyam­ment à son goût une faute directe de Zverev.