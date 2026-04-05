

Alors que Jannik Sinner a l’op­por­tu­nité de rede­venir numéro 1 mondial devant son grand rival, Carlos Alcaraz, dès le Masters 1000 de Monte‐Carlo qui débute ce dimanche, son compa­triote, l’an­cien 12e mondial, Paolo Bertolucci, estime que Jannik ne doit pas se concen­trer sur la conquête du trône de l’ATP, que ce n’est pas réel­le­ment un objectif.



« Jannik est très confiant après ses victoires à Indian Wells et à Miami, même s’il ressent peut‐être un peu de fatigue. Son choix de jouer en Principauté n’allait pas de soi, car il n’avait que quelques jours pour trouver le bon moment et peau­finer ses mouve­ments. Ce sont autant d’éléments qui font la diffé­rence sur terre battue. Monte‐Carlo lui permettra égale­ment d’affiner sa tech­nique, sachant que son véri­table objectif est Roland‐Garros. Le clas­se­ment de numéro un mondial est simple­ment une consé­quence des résul­tats. Je ne pense pas que ce soit si impor­tant. Ce qui compte vrai­ment, c’est de terminer l’année en tête du clas­se­ment ATP, car il y a aussi des bonus liés au spon­so­ring. Personne ne peut être numéro un toute la saison, et je pense que toute cette frénésie autour du clas­se­ment est infondée. »

A propos de l’auteur Jean Muller Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.