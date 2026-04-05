Alors que Jannik Sinner a l’opportunité de redevenir numéro 1 mondial devant son grand rival, Carlos Alcaraz, dès le Masters 1000 de Monte‐Carlo qui débute ce dimanche, son compatriote, l’ancien 12e mondial, Paolo Bertolucci, estime que Jannik ne doit pas se concentrer sur la conquête du trône de l’ATP, que ce n’est pas réellement un objectif.
« Jannik est très confiant après ses victoires à Indian Wells et à Miami, même s’il ressent peut‐être un peu de fatigue. Son choix de jouer en Principauté n’allait pas de soi, car il n’avait que quelques jours pour trouver le bon moment et peaufiner ses mouvements. Ce sont autant d’éléments qui font la différence sur terre battue. Monte‐Carlo lui permettra également d’affiner sa technique, sachant que son véritable objectif est Roland‐Garros. Le classement de numéro un mondial est simplement une conséquence des résultats. Je ne pense pas que ce soit si important. Ce qui compte vraiment, c’est de terminer l’année en tête du classement ATP, car il y a aussi des bonus liés au sponsoring. Personne ne peut être numéro un toute la saison, et je pense que toute cette frénésie autour du classement est infondée. »
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 08:14