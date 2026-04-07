Titré à Paris, Indian Wells et Miami sans concéder le moindre set, Jannik Sinner pour­suit sa folle série en Masters 1000 à Monte‐Carlo, où il n’a fait qu’une bouchée d’Ugo Humbert lors de son entrée en lice au deuxième tour : 6–3, 6–0 en un peu plus d’une heure de jeu.

SIN‐sational start 😳@janniksin breezes through Humbert in 64 minutes to make it 36 conse­cu­tive sets at Masters 1000s !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/6O4fDvIQNp — Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2026

Si l’Italien a parfai­te­ment géré la tran­si­tion dur‐terre battue, le jour­na­liste Frédéric Verdier, commen­taires du match sur Eurosport, a plutôt insisté sur la pres­ta­tion déce­vante du joueur fran­çais, 34e mondial.

« Totalement surclassé, Ugo Humbert. Il y a eu deux partout, et ensuite, il n’y avait plus qu’un joueur sur le terrain, jusqu’au bout. Ugo Humbert n’a vrai­ment pas fait un bon match avec ses 43% de première balle et ses 22 fautes directes en seule­ment 15 jeux. La pilule est quand même assez dure à avaler. Bien sûr que Jannik Sinner est seul sur sa planète en ce moment, bien sûr qu’il était archi favori, mais on espé­rait un peu plus quand même. Un match qui aurait ressem­bler aux quatre premiers jeux, avec plus d’in­ten­tion, plus de réus­site, de convic­tion. Jannik Sinner place la barre assez haut en ce moment, même il n’a pas eu trop à forcer son talent ce mardi. »