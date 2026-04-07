Accueil ATP ATP - Monte Carlo

« Bien sûr que Jannik Sinner est seul sur sa planète en ce moment, et qu’il était archi favori, mais Ugo Humbert n’a vrai­ment pas fait un bon match », estime Frédéric Verdier

Par
Baptiste Mulatier
-
211

Titré à Paris, Indian Wells et Miami sans concéder le moindre set, Jannik Sinner pour­suit sa folle série en Masters 1000 à Monte‐Carlo, où il n’a fait qu’une bouchée d’Ugo Humbert lors de son entrée en lice au deuxième tour : 6–3, 6–0 en un peu plus d’une heure de jeu. 

Si l’Italien a parfai­te­ment géré la tran­si­tion dur‐terre battue, le jour­na­liste Frédéric Verdier, commen­taires du match sur Eurosport, a plutôt insisté sur la pres­ta­tion déce­vante du joueur fran­çais, 34e mondial.

« Totalement surclassé, Ugo Humbert. Il y a eu deux partout, et ensuite, il n’y avait plus qu’un joueur sur le terrain, jusqu’au bout. Ugo Humbert n’a vrai­ment pas fait un bon match avec ses 43% de première balle et ses 22 fautes directes en seule­ment 15 jeux. La pilule est quand même assez dure à avaler. Bien sûr que Jannik Sinner est seul sur sa planète en ce moment, bien sûr qu’il était archi favori, mais on espé­rait un peu plus quand même. Un match qui aurait ressem­bler aux quatre premiers jeux, avec plus d’in­ten­tion, plus de réus­site, de convic­tion. Jannik Sinner place la barre assez haut en ce moment, même il n’a pas eu trop à forcer son talent ce mardi. »

Publié le mardi 7 avril 2026 à 13:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥