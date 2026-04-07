Titré à Paris, Indian Wells et Miami sans concéder le moindre set, Jannik Sinner poursuit sa folle série en Masters 1000 à Monte‐Carlo, où il n’a fait qu’une bouchée d’Ugo Humbert lors de son entrée en lice au deuxième tour : 6–3, 6–0 en un peu plus d’une heure de jeu.
SIN‐sational start 😳@janniksin breezes through Humbert in 64 minutes to make it 36 consecutive sets at Masters 1000s !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/6O4fDvIQNp— Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2026
Si l’Italien a parfaitement géré la transition dur‐terre battue, le journaliste Frédéric Verdier, commentaires du match sur Eurosport, a plutôt insisté sur la prestation décevante du joueur français, 34e mondial.
« Totalement surclassé, Ugo Humbert. Il y a eu deux partout, et ensuite, il n’y avait plus qu’un joueur sur le terrain, jusqu’au bout. Ugo Humbert n’a vraiment pas fait un bon match avec ses 43% de première balle et ses 22 fautes directes en seulement 15 jeux. La pilule est quand même assez dure à avaler. Bien sûr que Jannik Sinner est seul sur sa planète en ce moment, bien sûr qu’il était archi favori, mais on espérait un peu plus quand même. Un match qui aurait ressembler aux quatre premiers jeux, avec plus d’intention, plus de réussite, de conviction. Jannik Sinner place la barre assez haut en ce moment, même il n’a pas eu trop à forcer son talent ce mardi. »
Publié le mardi 7 avril 2026 à 13:44