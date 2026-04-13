Interrogé par la RAI, le président de la fédération italienne a livré ses impressions après la victoire de Jannik Sinner à Monte‐Carlo. Il a fait ressurgir l’affaire du contrôle anti‐dopage pas certain que cela soit une bonne idée.
« Sinner ? Nous sommes habitués aux exploits de ce grand champion. S’il n’avait pas subi cette disqualification injuste, il n’aurait jamais quitté la première place, car c’est le meilleur joueur du monde. Je constate avec plaisir qu’il fait également preuve d’une excellente adaptabilité sur ce qui semblait être sa surface la moins favorable, la terre battue. C’est une excellente nouvelle, non seulement pour lui mais aussi pour nous, car nous l’attendons à Rome à bras ouverts pour tenter de briser le tabou qui perdure depuis 50 ans en simple messieurs et que nous devons essayer de vaincre cette année »
Publié le lundi 13 avril 2026 à 11:43