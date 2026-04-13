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Binaghi (président de la fédé­ra­tion italienne) : « Si Jannik Sinner n’avait pas subi cette disqua­li­fi­ca­tion injuste, il n’aurai jamais quitté la première place mondiale »

Par
Laurent Trupiano
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Interrogé par la RAI, le président de la fédé­ra­tion italienne a livré ses impres­sions après la victoire de Jannik Sinner à Monte‐Carlo. Il a fait ressurgir l’af­faire du contrôle anti‐dopage pas certain que cela soit une bonne idée.

« Sinner ? Nous sommes habi­tués aux exploits de ce grand cham­pion. S’il n’avait pas subi cette disqua­li­fi­ca­tion injuste, il n’au­rait jamais quitté la première place, car c’est le meilleur joueur du monde. Je constate avec plaisir qu’il fait égale­ment preuve d’une excel­lente adap­ta­bi­lité sur ce qui semblait être sa surface la moins favo­rable, la terre battue. C’est une excel­lente nouvelle, non seule­ment pour lui mais aussi pour nous, car nous l’attendons à Rome à bras ouverts pour tenter de briser le tabou qui perdure depuis 50 ans en simple messieurs et que nous devons essayer de vaincre cette année »

Publié le lundi 13 avril 2026 à 11:43

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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