Interrogé par la RAI, le président de la fédé­ra­tion italienne a livré ses impres­sions après la victoire de Jannik Sinner à Monte‐Carlo. Il a fait ressurgir l’af­faire du contrôle anti‐dopage pas certain que cela soit une bonne idée.

« Sinner ? Nous sommes habi­tués aux exploits de ce grand cham­pion. S’il n’avait pas subi cette disqua­li­fi­ca­tion injuste, il n’au­rait jamais quitté la première place, car c’est le meilleur joueur du monde. Je constate avec plaisir qu’il fait égale­ment preuve d’une excel­lente adap­ta­bi­lité sur ce qui semblait être sa surface la moins favo­rable, la terre battue. C’est une excel­lente nouvelle, non seule­ment pour lui mais aussi pour nous, car nous l’attendons à Rome à bras ouverts pour tenter de briser le tabou qui perdure depuis 50 ans en simple messieurs et que nous devons essayer de vaincre cette année »