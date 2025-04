S’il a fini par s’incliner après presque trois heures de jeu contre Alexei Popyrin au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Ugo Humbert s’est battu jusqu’au bout malgré une frac­ture à l’au­ri­cu­laire droit. Et alors qu’il a dû porter une attelle durant le match, le Français n’a visi­ble­ment pas l’in­ten­tion de prendre une pause lors des prochaines semaines.

« Ils ont dit que soit je m’ar­rê­tais pendant trois semaines pour revenir après, et peut‐être que je me sentirai mieux, soit je joue, mais le temps de guérison pour­rait être plus long. Moi je ne peux pas rester assis à boire de l’Actimel et à ne rien faire (sourire). Ça me rend fou de ne pas pouvoir aller jouer. Je veux essayer, même si je perds. Je suis très fier de pouvoir aller sur ce court. J’ai choisi d’aller à Munich. C’est un choix que je ne fais pas habi­tuel­le­ment. Mais c’est peut‐ être mieux pour moi, car la terre battue est très lente là‐bas. »