Battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Carlos Alcaraz a peut‐être cédé sa place de numéro 1 mondial, mais il n’a rien perdu de son élégance. Sourire aux lèvres, l’Espagnol a une nouvelle fois fait preuve de classe, félicitant chaleureusement son grand rival aussi bien sur le court que sur les réseaux sociaux.
Une attitude saluée par la légende Boris Becker, qui lui a adressé un message appuyé sur le réseau social X :
« Tu fais toujours preuve de classe, que tu gagnes ou que tu perdes ! Le monde du tennis a de la chance de t’avoir parmi ses joueurs, la prochaine victoire ne tardera pas ! En avant toute, Carlito ! », a écrit l’ancien numéro 1 mondial.
Your always a class act whether your winning or losing !— Boris Becker (@TheBorisBecker) April 12, 2026
The world of tennis 🎾 are lucky 🍀 to have you playing the game , the next win will come !
Upwards & onwards Carlito ! https://t.co/KGoIfb1OUH
Un hommage qui ne devrait pas laisser Carlos Alcaraz indifférent.
Publié le lundi 13 avril 2026 à 13:08