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Boris Becker à Carlos Alcaraz, détrôné par Jannik Sinner : « Tu fais toujours preuve de classe, que tu gagnes ou que tu perdes. Le monde du tennis a de la chance de t’avoir »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Carlos Alcaraz a peut‐être cédé sa place de numéro 1 mondial, mais il n’a rien perdu de son élégance. Sourire aux lèvres, l’Espagnol a une nouvelle fois fait preuve de classe, féli­ci­tant chaleu­reu­se­ment son grand rival aussi bien sur le court que sur les réseaux sociaux.

Une atti­tude saluée par la légende Boris Becker, qui lui a adressé un message appuyé sur le réseau social X :

« Tu fais toujours preuve de classe, que tu gagnes ou que tu perdes ! Le monde du tennis a de la chance de t’avoir parmi ses joueurs, la prochaine victoire ne tardera pas ! En avant toute, Carlito ! », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial. 

Un hommage qui ne devrait pas laisser Carlos Alcaraz indifférent.

Publié le lundi 13 avril 2026 à 13:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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