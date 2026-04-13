Battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Carlos Alcaraz a peut‐être cédé sa place de numéro 1 mondial, mais il n’a rien perdu de son élégance. Sourire aux lèvres, l’Espagnol a une nouvelle fois fait preuve de classe, féli­ci­tant chaleu­reu­se­ment son grand rival aussi bien sur le court que sur les réseaux sociaux.

Une atti­tude saluée par la légende Boris Becker, qui lui a adressé un message appuyé sur le réseau social X :

« Tu fais toujours preuve de classe, que tu gagnes ou que tu perdes ! Le monde du tennis a de la chance de t’avoir parmi ses joueurs, la prochaine victoire ne tardera pas ! En avant toute, Carlito ! », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial.

Your always a class act whether your winning or losing !

The world of tennis 🎾 are lucky 🍀 to have you playing the game , the next win will come !

Upwards & onwards Carlito ! https://t.co/KGoIfb1OUH — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 12, 2026

Un hommage qui ne devrait pas laisser Carlos Alcaraz indifférent.