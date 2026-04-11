Lors des demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner a battu le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, pour la huitième fois d’af­filée, en rempor­tant même les dix derniers sets qu’il a disputés face à l’Allemand.

L’ancien 4e joueur mondial Brad Gilbert, qui a notam­ment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récem­ment Coco Gauff, a répondu à un fan de tennis inquiet et décla­rant ceci : « Jannik bat le prétendu numéro 3 sans peine. Que va faire le reste du tableau pour le rattraper, lui et Carlos ? Regardez comme Carlos a démoli Bublik… »

« C’est Djokovic, à presque 39 ans, qui est le prin­cipal chal­lenger, mais on a un peu l’im­pres­sion de revivre les années 2005–2006, quand Fed et Rafa domi­naient complè­te­ment », a réagi le célèbre coach américain.

it’s Djoker at almost 39 years young as the main chal­lenger, but kinda feels like 05–6 when Fed and Rafa comple­tely dominated — Brad Gilbert (@bgtennisnation) April 11, 2026

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz pour­raient se retrouver dimanche en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo avec en jeu la première place mondiale.