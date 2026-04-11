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Brad Gilbert, après la nouvelle défaite de Zverev contre Sinner : « C’est Djokovic qui, à presque 39 ans, est le prin­cipal chal­lenger de Jannik et Carlos Alcaraz… »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 20�12025

Lors des demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner a battu le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, pour la huitième fois d’af­filée, en rempor­tant même les dix derniers sets qu’il a disputés face à l’Allemand. 

L’ancien 4e joueur mondial Brad Gilbert, qui a notam­ment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récem­ment Coco Gauff, a répondu à un fan de tennis inquiet et décla­rant ceci : « Jannik bat le prétendu numéro 3 sans peine. Que va faire le reste du tableau pour le rattraper, lui et Carlos ? Regardez comme Carlos a démoli Bublik… »

« C’est Djokovic, à presque 39 ans, qui est le prin­cipal chal­lenger, mais on a un peu l’im­pres­sion de revivre les années 2005–2006, quand Fed et Rafa domi­naient complè­te­ment », a réagi le célèbre coach américain. 

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz pour­raient se retrouver dimanche en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo avec en jeu la première place mondiale.

Publié le samedi 11 avril 2026 à 16:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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