Lors des demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner a battu le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, pour la huitième fois d’affilée, en remportant même les dix derniers sets qu’il a disputés face à l’Allemand.
L’ancien 4e joueur mondial Brad Gilbert, qui a notamment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récemment Coco Gauff, a répondu à un fan de tennis inquiet et déclarant ceci : « Jannik bat le prétendu numéro 3 sans peine. Que va faire le reste du tableau pour le rattraper, lui et Carlos ? Regardez comme Carlos a démoli Bublik… »
« C’est Djokovic, à presque 39 ans, qui est le principal challenger, mais on a un peu l’impression de revivre les années 2005–2006, quand Fed et Rafa dominaient complètement », a réagi le célèbre coach américain.
it’s Djoker at almost 39 years young as the main challenger, but kinda feels like 05–6 when Fed and Rafa completely dominated— Brad Gilbert (@bgtennisnation) April 11, 2026
Jannik Sinner et Carlos Alcaraz pourraient se retrouver dimanche en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo avec en jeu la première place mondiale.
Publié le samedi 11 avril 2026 à 16:55