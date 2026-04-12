Le vent souffle fort à Monte‐Carlo ce dimanche.
L’ancien 4e joueur mondial Brad Gilbert, qui a notamment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récemment Coco Gauff, s’est exprimé sur les conditions difficiles dans lesquelles évoluent Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en finale sur le Rocher.
even for great 👍 players in very tricky conditions can be all about winning ugly, big safer targets 🎯— Brad Gilbert (@bgtennisnation) April 12, 2026
« Même pour les grands joueurs, dans des conditions très difficiles, l’essentiel doit être de gagner mochement en visant des zones plus sûres », a expliqué le célèbre coach américain.
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 16:06