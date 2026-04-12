Le vent souffle fort à Monte‐Carlo ce dimanche.

L’ancien 4e joueur mondial Brad Gilbert, qui a notam­ment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récem­ment Coco Gauff, s’est exprimé sur les condi­tions diffi­ciles dans lesquelles évoluent Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en finale sur le Rocher.

even for great 👍 players in very tricky condi­tions can be all about winning ugly, big safer targets 🎯 — Brad Gilbert (@bgtennisnation) April 12, 2026

« Même pour les grands joueurs, dans des condi­tions très diffi­ciles, l’es­sen­tiel doit être de gagner moche­ment en visant des zones plus sûres », a expliqué le célèbre coach américain.