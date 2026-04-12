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Brad Gilbert, devant la finale Alcaraz‐Sinner : « Dans ces condi­tions, l’es­sen­tiel, même pour les grands joueurs, doit être de gagner ‘moche­ment’  »

Par
Baptiste Mulatier
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Le vent souffle fort à Monte‐Carlo ce dimanche. 

L’ancien 4e joueur mondial Brad Gilbert, qui a notam­ment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récem­ment Coco Gauff, s’est exprimé sur les condi­tions diffi­ciles dans lesquelles évoluent Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en finale sur le Rocher. 

« Même pour les grands joueurs, dans des condi­tions très diffi­ciles, l’es­sen­tiel doit être de gagner moche­ment en visant des zones plus sûres », a expliqué le célèbre coach américain. 

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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