Joue‐la comme Roger Federer !

Alexander Bublik, impres­sion­nant de sérieux depuis plusieurs mois, a rendu un magni­fique hommage au maestro suisse lors de duel face à Jiri Lehecka, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Derrière un enchaî­ne­ment service‐volée du Tchèque, l’ac­tuel 11 joueur mondial a décidé de lâcher une main pour envoyer un sublime passing de revers gagnant le long de la ligne.

Une magni­fique inspi­ra­tion logi­que­ment saluée par le public du Court des Princes.

No wonder he asks for more 🗣️



Bublik with a smooth one‐handed back­hand winner !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/UZIYJvGWdb — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

On en redemande.