Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Bublik fait vibrer le Rocher en imitant Roger Federer

Par
Thomas S
-
1711

Joue‐la comme Roger Federer ! 

Alexander Bublik, impres­sion­nant de sérieux depuis plusieurs mois, a rendu un magni­fique hommage au maestro suisse lors de duel face à Jiri Lehecka, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo. 

Derrière un enchaî­ne­ment service‐volée du Tchèque, l’ac­tuel 11 joueur mondial a décidé de lâcher une main pour envoyer un sublime passing de revers gagnant le long de la ligne. 

Une magni­fique inspi­ra­tion logi­que­ment saluée par le public du Court des Princes. 

On en redemande. 

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 16:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥