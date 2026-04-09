Joue‐la comme Roger Federer !
Alexander Bublik, impressionnant de sérieux depuis plusieurs mois, a rendu un magnifique hommage au maestro suisse lors de duel face à Jiri Lehecka, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Derrière un enchaînement service‐volée du Tchèque, l’actuel 11 joueur mondial a décidé de lâcher une main pour envoyer un sublime passing de revers gagnant le long de la ligne.
Une magnifique inspiration logiquement saluée par le public du Court des Princes.
No wonder he asks for more 🗣️— Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026
Bublik with a smooth one‐handed backhand winner !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/UZIYJvGWdb
On en redemande.
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 16:09