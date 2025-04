Lors de sa confé­rence de presse, Carlos a expliqué que c’est un chan­ge­ment d’at­ti­tude insufflé par son coach qui a tout changé.

« Mon coach, Samuel m’a dit de rester positif, c’est d’ailleurs la chose qu’il a le plus répétée cette semaine. Rester fort et rester positif. Il m’a dit une chose qui a proba­ble­ment été la clé de cette belle semaine : il faut affronter les diffi­cultés que l’on rencontre. Les affronter, pas les éviter. Je pense que ça a beau­coup changé les choses, car dans les matchs, il faut affronter les diffi­cultés et ne pas s’en inquiéter, ne pas en avoir peur. Quand on le réalise, qu’on l’ac­cepte et qu’on y fait face, tout se passe bien. Je pense que grâce à toutes les choses posi­tives et en affron­tant ces moments, la semaine a été excellente »