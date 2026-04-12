Vainqueur des quatre derniers Masters 1000, Jannik Sinner vient surtout de remporter les tournois d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo à la suite (en concédant qu’un seul set !). Seul Novak Djokovic avait réussi cet exploit en 2015 et Carlos Alcaraz n’a pas manqué de le souligner lors de la cérémonie de remise des prix après sa défaite en finale contre son grand rival sur le Rocher ce dimanche.
« Je dois bien sûr commencer par Jannik. Ce que tu es en train de réaliser est impressionnant. À ma connaissance, un seul joueur dans l’histoire avait remporté le Sunshine Double (doublé Indian Wells‐Miami) et le tournoi de Monte‐Carlo. Tu es le deuxième à y parvenir. C’est quelque chose d’incroyable. C’est tellement difficile à réaliser. Félicitations pour tout cela et pour le travail que tu accomplis avec ton équipe. Je vois toute ta famille ici, ainsi que ton équipe… Je suis vraiment heureux de te voir remporter des titres devant eux. Félicitations à toi et, bien sûr, à ta famille et à ton équipe », a déclaré l’Espagnol, qui voit Sinner lui reprendre la place de numéro 1 mondial.
Carlos Alcaraz after losing to Jannik Sinner in Monte Carlo final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 12, 2026
“Hello everyone. Of course I just need to start with Jannik. It’s impressive what you’re achieving right now. As far as I’m concerned, just 1 man in the Open Era won the Sunshine Double and the Monte Carlo. You’re… pic.twitter.com/JY0Ad8tLlq
Toujours aussi classe, Carlos.
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 17:54