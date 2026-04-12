Vainqueur des quatre derniers Masters 1000, Jannik Sinner vient surtout de remporter les tour­nois d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo à la suite (en concé­dant qu’un seul set !). Seul Novak Djokovic avait réussi cet exploit en 2015 et Carlos Alcaraz n’a pas manqué de le souli­gner lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite en finale contre son grand rival sur le Rocher ce dimanche.

« Je dois bien sûr commencer par Jannik. Ce que tu es en train de réaliser est impres­sion­nant. À ma connais­sance, un seul joueur dans l’his­toire avait remporté le Sunshine Double (doublé Indian Wells‐Miami) et le tournoi de Monte‐Carlo. Tu es le deuxième à y parvenir. C’est quelque chose d’in­croyable. C’est telle­ment diffi­cile à réaliser. Félicitations pour tout cela et pour le travail que tu accom­plis avec ton équipe. Je vois toute ta famille ici, ainsi que ton équipe… Je suis vrai­ment heureux de te voir remporter des titres devant eux. Félicitations à toi et, bien sûr, à ta famille et à ton équipe », a déclaré l’Espagnol, qui voit Sinner lui reprendre la place de numéro 1 mondial.

Carlos Alcaraz after losing to Jannik Sinner in Monte Carlo final



“Hello everyone. Of course I just need to start with Jannik. It’s impres­sive what you’re achie­ving right now. As far as I’m concerned, just 1 man in the Open Era won the Sunshine Double and the Monte Carlo. You’re… pic.twitter.com/JY0Ad8tLlq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 12, 2026

Toujours aussi classe, Carlos.