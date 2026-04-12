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Carlos Alcaraz à Jannik Sinner, qui l’a battu en finale : « À ma connais­sance, un seul joueur dans l’his­toire avait remporté ces trois tour­nois à la suite »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur des quatre derniers Masters 1000, Jannik Sinner vient surtout de remporter les tour­nois d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo à la suite (en concé­dant qu’un seul set !). Seul Novak Djokovic avait réussi cet exploit en 2015 et Carlos Alcaraz n’a pas manqué de le souli­gner lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite en finale contre son grand rival sur le Rocher ce dimanche. 

« Je dois bien sûr commencer par Jannik. Ce que tu es en train de réaliser est impres­sion­nant. À ma connais­sance, un seul joueur dans l’his­toire avait remporté le Sunshine Double (doublé Indian Wells‐Miami) et le tournoi de Monte‐Carlo. Tu es le deuxième à y parvenir. C’est quelque chose d’in­croyable. C’est telle­ment diffi­cile à réaliser. Félicitations pour tout cela et pour le travail que tu accom­plis avec ton équipe. Je vois toute ta famille ici, ainsi que ton équipe… Je suis vrai­ment heureux de te voir remporter des titres devant eux. Félicitations à toi et, bien sûr, à ta famille et à ton équipe », a déclaré l’Espagnol, qui voit Sinner lui reprendre la place de numéro 1 mondial. 

Toujours aussi classe, Carlos. 

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 17:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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