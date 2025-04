Duel tant attendu des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le match entre Arthur Fils et Carlos Alcaraz a tenu toutes ses promesses. Et le Français peut avoir des regrets.

Opposé pour la première fois de sa carrière au quadruple vain­queur en Grand Chelem, le 15e mondial, pas loin de créer l’ex­ploit, a fini par céder après un sacré combat de 2h23 de jeu : 6–4, 5–7, 3–6.

Après avoir certai­ne­ment pris connais­sance des diffi­cultés de l’Espagnol lors de ses entames de match depuis le début de la semaine, Arthur atta­quait la rencontre pied au plan­cher pour mener rapi­de­ment 3 jeux à 0, double break.

La réac­tion de Carlos ne se faisait pas attendre. Pris de vitesse et sans doute un peu vexé de se voir malmener de la sorte, notam­ment en fond de court, Carlos égali­sait à 4–4 sur un jeu blanc avant de perdre fina­le­ment une troi­sième fois son service et de remporter ce premier set 6 jeux à 4.

Au cours d’un deuxième set beau­coup plus équi­libré et moins décousu, Arthur obte­nait trois balles de break d’af­filée à 5–5 avant d’en­caisser cinq points de suite. Et ce qui devait arriver arriva. Saisissant l’oc­ca­sion, Alcaraz brea­kait dans la foulée et égali­sait à un set partout. 7–5.

Pas plus perturbé que cela, le Français conti­nuait de pilonner le revers adverse avec son coup droit et prenait une fois de plus le service d’Alcaraz, toujours aussi peu à l’aise au service. Mais comme dans les sets précé­dents, Carlos ne pani­quait pas et reve­nait au score avant de piquer au meilleur des moments, dans le huitième jeu. 6–3

Une victoire compli­quée mais qui VA donner beau­coup de confiance au tenant du titre à Roland‐Garros qui affron­tera son compa­triote, Alejandro Davidovich Fokina, pour une première place en finale sur le Rocher.

Du côté du Tricolore, on est certain qu’il apprendra de cette décep­tion, autant d’un point de vue mental que tennistique.