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Carlos Alcaraz, après sa défaite contre Jannik Sinner : « Bien sûr que ça m’a gêné… »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Carlos Alcaraz s’est exprimé sur les condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment venteuses, que son adver­saire a su mieux maîtriser.

« Je pense que les condi­tions étaient vrai­ment diffi­ciles, parce que je me consi­dère comme quelqu’un qui joue très bien quand il y a beau­coup de vent. Le vent ce dimanche était un peu capri­cieux parce qu’il ne souf­flait pas dans une seule direc­tion. Il tour­nait, comme si sur un point tu jouais avec le vent en ta faveur, puis au point suivant c’était tota­le­ment l’in­verse. Je dirais qu’on a joué un excellent tennis compte tenu des condi­tions. Il joue très bien aussi quand il y a du vent. Je pense qu’il a tout simple­ment joué un excellent tennis dans les moments impor­tants. Bien sûr que ça m’a gêné. Je pense que ça a aussi gêné Jannik mais je pense qu’il a simple­ment beau­coup mieux joué. »

L’Espagnol, passé numéro 2 mondial, va désor­mais s’en­voler pour Barcelone où il doit affronter le qualifié finlan­dais Otto Virtanen (130e mondial). 

Publié le lundi 13 avril 2026 à 12:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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