En confé­rence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Carlos Alcaraz s’est exprimé sur les condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment venteuses, que son adver­saire a su mieux maîtriser.

« Je pense que les condi­tions étaient vrai­ment diffi­ciles, parce que je me consi­dère comme quelqu’un qui joue très bien quand il y a beau­coup de vent. Le vent ce dimanche était un peu capri­cieux parce qu’il ne souf­flait pas dans une seule direc­tion. Il tour­nait, comme si sur un point tu jouais avec le vent en ta faveur, puis au point suivant c’était tota­le­ment l’in­verse. Je dirais qu’on a joué un excellent tennis compte tenu des condi­tions. Il joue très bien aussi quand il y a du vent. Je pense qu’il a tout simple­ment joué un excellent tennis dans les moments impor­tants. Bien sûr que ça m’a gêné. Je pense que ça a aussi gêné Jannik mais je pense qu’il a simple­ment beau­coup mieux joué. »

L’Espagnol, passé numéro 2 mondial, va désor­mais s’en­voler pour Barcelone où il doit affronter le qualifié finlan­dais Otto Virtanen (130e mondial).