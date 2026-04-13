En conférence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Carlos Alcaraz s’est exprimé sur les conditions de jeu particulièrement venteuses, que son adversaire a su mieux maîtriser.
« Je pense que les conditions étaient vraiment difficiles, parce que je me considère comme quelqu’un qui joue très bien quand il y a beaucoup de vent. Le vent ce dimanche était un peu capricieux parce qu’il ne soufflait pas dans une seule direction. Il tournait, comme si sur un point tu jouais avec le vent en ta faveur, puis au point suivant c’était totalement l’inverse. Je dirais qu’on a joué un excellent tennis compte tenu des conditions. Il joue très bien aussi quand il y a du vent. Je pense qu’il a tout simplement joué un excellent tennis dans les moments importants. Bien sûr que ça m’a gêné. Je pense que ça a aussi gêné Jannik mais je pense qu’il a simplement beaucoup mieux joué. »
L’Espagnol, passé numéro 2 mondial, va désormais s’envoler pour Barcelone où il doit affronter le qualifié finlandais Otto Virtanen (130e mondial).
Publié le lundi 13 avril 2026 à 12:04