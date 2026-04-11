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Carlos Alcaraz, avant d’af­fronter Valentin Vacherot en demi‐finales : « Je me suis entraîné une fois avec lui à Indian Wells et je sais que c’est un adver­saire assez coriace »

Par
Baptiste Mulatier
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Auteur d’un parcours de rêve chez lui à Monte‐Carlo, le Monégasque Valentin Vacherot s’est offert le droit de défier en demi‐finales le tenant du titre et numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, qui n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son égard en confé­rence de presse. 

« Son parcours est impres­sion­nant. Je dirais qu’il est très motivé de jouer à domi­cile. Il a remporté de superbes matchs dans ce tournoi cette année. Je n’ai jamais joué contre lui aupa­ra­vant. Je me suis juste entraîné une fois à Indian Wells, et je sais que c’est un adver­saire assez coriace », a déclaré l’Espagnol qui va donc affronter le héros local ce samedi après‐midi. 

Reste à savoir si Vacherot aura récu­pérer de sa grosse bataille contre Alex de Minaur vendredi soir. 

Publié le samedi 11 avril 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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