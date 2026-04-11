Auteur d’un parcours de rêve chez lui à Monte‐Carlo, le Monégasque Valentin Vacherot s’est offert le droit de défier en demi‐finales le tenant du titre et numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, qui n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son égard en conférence de presse.
« Son parcours est impressionnant. Je dirais qu’il est très motivé de jouer à domicile. Il a remporté de superbes matchs dans ce tournoi cette année. Je n’ai jamais joué contre lui auparavant. Je me suis juste entraîné une fois à Indian Wells, et je sais que c’est un adversaire assez coriace », a déclaré l’Espagnol qui va donc affronter le héros local ce samedi après‐midi.
Reste à savoir si Vacherot aura récupérer de sa grosse bataille contre Alex de Minaur vendredi soir.
Publié le samedi 11 avril 2026 à 12:28