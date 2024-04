Interrogé par la presse espa­gnole après avoir reçu un prix des mains du roi d’Espagne en personne, Carlos Alcaraz, après avoir fait part de son inquié­tude sur la situa­tion actuelle de Rafael Nadal, a égale­ment évoqué ses objec­tifs concer­nant la saison de terre battue qui commence dès ce dimanche 7 avril avec le Masters 1000 de Monte‐Carlo.

D’ailleurs, le jeune espa­gnol, qui n’a encore jamais gagné le moindre match sur le Rocher (battu dès son entrée lice en 2022 et forfait en 2023), a estimé qu’il ne faisait pas partie des favoris. Une manière peut‐être de s’en­lever un peu de pres­sion alors qu’il arri­vera, comme la plupart des joueurs, avec très peu de préparation.

« Je ne suis pas favori », a déclaré le 3e joueur mondial avant d’évo­quer plus globa­le­ment cette période sur ocre avec notam­ment Roland‐Garros en ligne de mire. « J’ai grandi et évolué. Il y a deux ans, j’étais en quarts de finale (de Roland‐Garros), l’année dernière, en demi‐finales. Maintenant, l’objectif est d’aller en finale ou d’être vain­queur. J’arrive sur terre battue avec beau­coup d’envie et d’enthousiasme. »