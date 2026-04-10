« Je vais essayer d’être un plus imprévisible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », promettait Jannik Sinner en septembre dernier, alors qu’il concédait en finale de l’US Open une septième défaite en huit confrontations face à Carlos Alcaraz.
Parmi les secteurs où l’Italien a progressé, le toucher de balle, et en particulier l’amortie, occupe désormais une place de choix. Il l’a encore démontré ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, où ce coup a fait très mal à Félix Auger‐Aliassime.
En conférence de presse après sa victoire contre Alexander Bublik, le « maître » de l’amortie, Carlos Alcaraz, a évoqué la progression de son grand rival dans ce secteur de jeu.
Q. « Jannik a marqué huit points aujourd’hui grâce à des amorties. En tant que maître de l’amortie, craignez‐vous qu’il ne s’améliore de plus en plus sur ce coup ? Vous jouez l’amortie de manière très naturelle et fluide. Jannik a dû travailler ce coup. Pensez‐vous qu’il a regardé vos vidéos ? »
CARLOS ALCARAZ : « J’ai évidemment vu Jannik faire plus de amorties que d’habitude. Il s’en sort plutôt bien, pour être honnête. Je sais qu’il a travaillé dessus, mais on dirait que ça lui vient naturellement maintenant. Ça va donc devenir une très bonne arme pour lui. On voit qu’il construit le point, puis que l’adversaire recule un peu, et ensuite il pose son amortie. Je ne sais pas s’il a regardé des vidéos de moi (sourire). Mais je ne suis pas du tout inquiet. Je suis juste content de voir qu’il essaie différentes choses pour s’améliorer. Je dirais que ça va me pousser à m’améliorer et à être plus vigilant si je dois jouer contre lui à l’avenir. S’il doit le faire dans des moments vraiment difficiles, sous pression, on verra comment il s’en sortira, mais pour l’instant, il est plutôt bon dans ce domaine. »
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 19:04