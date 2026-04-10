« Je vais essayer d’être un plus impré­vi­sible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », promet­tait Jannik Sinner en septembre dernier, alors qu’il concé­dait en finale de l’US Open une septième défaite en huit confron­ta­tions face à Carlos Alcaraz.

Parmi les secteurs où l’Italien a progressé, le toucher de balle, et en parti­cu­lier l’amortie, occupe désor­mais une place de choix. Il l’a encore démontré ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, où ce coup a fait très mal à Félix Auger‐Aliassime.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Alexander Bublik, le « maître » de l’amortie, Carlos Alcaraz, a évoqué la progres­sion de son grand rival dans ce secteur de jeu.

Q. « Jannik a marqué huit points aujourd’hui grâce à des amor­ties. En tant que maître de l’amortie, craignez‐vous qu’il ne s’améliore de plus en plus sur ce coup ? Vous jouez l’amortie de manière très natu­relle et fluide. Jannik a dû travailler ce coup. Pensez‐vous qu’il a regardé vos vidéos ? »

CARLOS ALCARAZ : « J’ai évidem­ment vu Jannik faire plus de amor­ties que d’habitude. Il s’en sort plutôt bien, pour être honnête. Je sais qu’il a travaillé dessus, mais on dirait que ça lui vient natu­rel­le­ment main­te­nant. Ça va donc devenir une très bonne arme pour lui. On voit qu’il construit le point, puis que l’adversaire recule un peu, et ensuite il pose son amortie. Je ne sais pas s’il a regardé des vidéos de moi (sourire). Mais je ne suis pas du tout inquiet. Je suis juste content de voir qu’il essaie diffé­rentes choses pour s’améliorer. Je dirais que ça va me pousser à m’améliorer et à être plus vigi­lant si je dois jouer contre lui à l’avenir. S’il doit le faire dans des moments vrai­ment diffi­ciles, sous pres­sion, on verra comment il s’en sortira, mais pour l’ins­tant, il est plutôt bon dans ce domaine. »