Comme l’évoque nos confrères d’Eurosport, Carlos Alcaraz peau­fine sa prépa­ra­tion pour la terre battue et son entrée en lice à Monte‐Carlos où il affron­tera soit Fognini, soit Cerundolo. On penche plus pour l’Argentin en grande forme sur dur et spécia­liste de l’ocre. Ce sera un vrai « choc » qui sera surement programme mercredi sur le central.

En atten­dant, après avoir modi­fier sa raquette en début de saison, Carlos a visi­ble­ment décidé de changer aussi de chaus­sures. Il a testé un nouveau modèle de son équi­pe­men­tier améri­cain surement plus adapté à la terre battue.

Ce n’est pas anodin car sur l’ocre il faut savoir glisser constam­ment pour gagner du temps, de la vitesse, et de la réactivité.

De plus les fans savent bien que depuis quelques années Carlos jouait avec des chaus­sures maquillées car il préfé­rait un vieux modèle de chez Nike plutôt que celui dont il devait faire la promo­tion. Cette fois, il a l’air de vouloir innover.