Très concentré en attentif devant la démons­tra­tion d’Arthur Fils face à Andrey Rublev, Carlos Alcaraz va donc pouvoir se mesurer au Français pour une place en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Grand favori de son huitième face à l’Allemand Daniel Altmaier, l’Espagnol n’a pas traîné malgré une entame de match un peu timide. Beaucoup plus appliqué que lors de son entrée en lice contre Cerundolo, le 3e joueur mondial a logi­que­ment fait respecter son rang et son statut face à un adver­saire bien infé­rieur à lui : 6–3, 6–1, en 1h25 de jeu.

