« Je rentre à la maison main­te­nant ! », avait crié Carlos Alcaraz lors de sa défaite contre Sebastian Korda dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le 22 mars dernier.

Lors d’une récente inter­view accordée à Eurosport, le coach du numéro 1 mondial, Samuel Lopez, s’était exprimé avec fran­chise sur cet épisode : « Carlos doit comprendre que ce genre de commen­taires a beau­coup d’impact, surtout en dehors de l’équipe »

En confé­rence de presse à Monte‐Carlo, où il va reprendre la compé­ti­tion, commencer la tournée sur terre battue et tenter de défendre son titre, le joueur espa­gnol est lui aussi revenu sur cette séquence, non sans regrets.

« Il y a des choses que je regrette d’avoir dites pendant le match, et c’est l’une d’entre elles. Au final, quand ça ne va pas, quand on essaie et que ça ne marche pas, on arrive à un moment où on n’a plus les idées claires et où on laisse échapper quelque chose qu’on n’aurait vrai­ment pas dû dire. Mais c’est comme ça que ça se passe, il faut en tirer les leçons. »

🎙️ Carlos Alcaraz : “Obviously, there are things I regret saying during the match, and that’s one of them. In the end, when things aren’t going well, when you try and it doesn’t work out, there comes a point where you’re not thin­king clearly and you blurt out some­thing that you… https://t.co/41R7LEszcY pic.twitter.com/FoeRhmokfO — Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) April 5, 2026

A noter que Carlos Alcaraz fera son entrée au deuxième tour face à Sebastian Baez ce mardi à Monte‐Carlo.