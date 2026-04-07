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Carlos Alcaraz : « Il y a des choses que je regrette d’avoir dites, et celle‐ci en fait partie… »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je rentre à la maison main­te­nant ! »avait crié Carlos Alcaraz lors de sa défaite contre Sebastian Korda dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le 22 mars dernier.

Lors d’une récente inter­view accordée à Eurosport, le coach du numéro 1 mondial, Samuel Lopez, s’était exprimé avec fran­chise sur cet épisode : « Carlos doit comprendre que ce genre de commen­taires a beau­coup d’impact, surtout en dehors de l’équipe »

En confé­rence de presse à Monte‐Carlo, où il va reprendre la compé­ti­tion, commencer la tournée sur terre battue et tenter de défendre son titre, le joueur espa­gnol est lui aussi revenu sur cette séquence, non sans regrets. 

« Il y a des choses que je regrette d’avoir dites pendant le match, et c’est l’une d’entre elles. Au final, quand ça ne va pas, quand on essaie et que ça ne marche pas, on arrive à un moment où on n’a plus les idées claires et où on laisse échapper quelque chose qu’on n’aurait vrai­ment pas dû dire. Mais c’est comme ça que ça se passe, il faut en tirer les leçons. »

A noter que Carlos Alcaraz fera son entrée au deuxième tour face à Sebastian Baez ce mardi à Monte‐Carlo. 

Publié le mardi 7 avril 2026 à 08:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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