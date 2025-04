Facile vain­queur de l’Allemand Daniel Altmaier, ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, malgré encore quelques approxi­ma­tions, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur son duel face à Arthur Fils prévu ce vendredi sur le court central.

Aux premières loges pour assister à la démons­tra­tion du Français face à Andrey Rublev, l’Espagnol sait visi­ble­ment à quoi s’attendre.

« Son niveau est vrai­ment élevé en ce moment. J’ai vu un peu de son match aujourd’hui (jeudi), et il joue très bien. Je ne vais pas avoir peur, c’est certain. Je vais juste essayer de jouer mon tennis, de montrer un bon tennis, de lui mettre la pres­sion. On verra comment ça se passera, mais je suis impa­tient de l’af­fronter pour la première fois et de voir comment ça se passera. Mais oui, ce sera une bataille très diffi­cile. Mais en même temps, ce sera beau à jouer et je pense que ce sera beau à regarder. »