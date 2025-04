De passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Arthur Fils et sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur son futur adver­saire : son compa­triote, Alejandro Davidovich Fokina. Et visi­ble­ment, les deux hommes se connaissent très bien.

« Oui, il m’a invité à son mariage. C’est un ami. On se voit depuis long­temps. Il jouait aussi avec mon frère aîné quand ils étaient plus jeunes. Je le connais assez bien. J’ai joué contre lui plusieurs fois. On s’est beau­coup entraînés. Ça va être inté­res­sant. Ce ne sera pas facile, jamais facile de jouer contre un ami, mais vous savez, c’est le tennis. Une fois sur le court, il n’y a plus d’amis (sourire). Alors je dois y aller à fond. Je n’ai pas le temps d’être fatigué ou d’avoir peur. Je vais essayer de montrer un bon tennis, et on verra bien. Ce sera ma première demi‐finale ici à Monte‐Carlo. Je pense que c’est la deuxième ou la troi­sième fois qu’il dispute une demi‐finale ici (deuxième, ndlr). Je sais que c’est un tournoi qu’il adore jouer, et je pense qu’il se sent vrai­ment à l’aise ici à Monte‐Carlo. Je trouve qu’il joue bien ces derniers temps. Je pense que ce sera un match vrai­ment inté­res­sant à regarder et à jouer. Je suis impa­tient. Oui, on verra bien demain (samedi). »