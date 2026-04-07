« J’ai été surpris qu’après Indian Wells et Miami, il vienne jouer à Monte‐Carlo », décla­rait il y a quelques Carlos Alcaraz à propos de son grand rival, Jannik Sinner.

Invité à revenir sur ses propos lors son passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Sebastian Baez pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, l’ac­tuel numéro 1 mondial a précisé sa pensée.

« Je pense juste à plein de choses à l’avance, genre, on a parfois l’im­pres­sion de devoir deviner à quel tournoi les joueurs vont parti­ciper. Évidemment, il a brillé à Indian Wells, à Miami, avec beau­coup de matchs, une longue série de tour­nois. Et entre le dernier jour à Miami et le premier jour ici, il y a à peu près une semaine, je dirais. Donc on arrive avec un déca­lage horaire diffé­rent, une surface diffé­rente, tout est diffé­rent, les balles sont diffé­rentes. C’est donc délicat quand on n’a pas beau­coup de temps pour se préparer à une autre surface, à un autre style de jeu, à un autre tournoi, à un autre envi­ron­ne­ment, je dirais. Mais c’est à lui de décider. Évidemment, c’est à l’autre joueur de décider s’il va à un tournoi ou à un autre. Donc s’il décide de venir ici, ça veut dire qu’il se sent bien physi­que­ment, qu’il se sent bien menta­le­ment et qu’il a hâte d’être ici. Mais j’ai été surpris parce qu’il a disputé beau­coup de matchs le mois dernier, sur surface dure, et qu’il n’a pas eu beau­coup de temps pour se reposer et se préparer pour la terre battue. Mais on a pu voir qu’il joue en double, il a très bien joué aujourd’hui (mardi). Cela montre bien quel excellent joueur il est, car il s’adapte très bien en très peu de temps d’une surface à l’autre. »