« J’ai été surpris qu’après Indian Wells et Miami, il vienne jouer à Monte‐Carlo », déclarait il y a quelques Carlos Alcaraz à propos de son grand rival, Jannik Sinner.
Invité à revenir sur ses propos lors son passage en conférence de presse après sa victoire contre Sebastian Baez pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, l’actuel numéro 1 mondial a précisé sa pensée.
« Je pense juste à plein de choses à l’avance, genre, on a parfois l’impression de devoir deviner à quel tournoi les joueurs vont participer. Évidemment, il a brillé à Indian Wells, à Miami, avec beaucoup de matchs, une longue série de tournois. Et entre le dernier jour à Miami et le premier jour ici, il y a à peu près une semaine, je dirais. Donc on arrive avec un décalage horaire différent, une surface différente, tout est différent, les balles sont différentes. C’est donc délicat quand on n’a pas beaucoup de temps pour se préparer à une autre surface, à un autre style de jeu, à un autre tournoi, à un autre environnement, je dirais. Mais c’est à lui de décider. Évidemment, c’est à l’autre joueur de décider s’il va à un tournoi ou à un autre. Donc s’il décide de venir ici, ça veut dire qu’il se sent bien physiquement, qu’il se sent bien mentalement et qu’il a hâte d’être ici. Mais j’ai été surpris parce qu’il a disputé beaucoup de matchs le mois dernier, sur surface dure, et qu’il n’a pas eu beaucoup de temps pour se reposer et se préparer pour la terre battue. Mais on a pu voir qu’il joue en double, il a très bien joué aujourd’hui (mardi). Cela montre bien quel excellent joueur il est, car il s’adapte très bien en très peu de temps d’une surface à l’autre. »
Publié le mardi 7 avril 2026 à 18:16