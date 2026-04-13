A l’issue de sa défaite en confé­rence de presse, l’Espagnol était serein. Cette défaite ne l’a pas boul­versé, il s’y atten­dait un peu.

« Je ne suis pas du tout surpris. On a pu voir le niveau de Jannik sur terre battue, et je pense qu’il s’amé­liore beau­coup d’année en année. Il atteint sur terre battue un niveau qui va devenir vrai­ment dange­reux pour tout le monde. Je ne suis pas du tout surpris, car on a pu voir l’année dernière à Roland‐Garros le niveau auquel il jouait. Oui, je ne veux pas vrai­ment en reparler, mais il a le niveau sur terre battue pour gagner tous les tour­nois auxquels il parti­cipe sur cette surface, et sur toutes les surfaces bien sûr, mais il comprend très bien le jeu sur terre battue »