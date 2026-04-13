A l’issue de sa défaite en conférence de presse, l’Espagnol était serein. Cette défaite ne l’a pas boulversé, il s’y attendait un peu.
« Je ne suis pas du tout surpris. On a pu voir le niveau de Jannik sur terre battue, et je pense qu’il s’améliore beaucoup d’année en année. Il atteint sur terre battue un niveau qui va devenir vraiment dangereux pour tout le monde. Je ne suis pas du tout surpris, car on a pu voir l’année dernière à Roland‐Garros le niveau auquel il jouait. Oui, je ne veux pas vraiment en reparler, mais il a le niveau sur terre battue pour gagner tous les tournois auxquels il participe sur cette surface, et sur toutes les surfaces bien sûr, mais il comprend très bien le jeu sur terre battue »
Publié le lundi 13 avril 2026 à 08:45