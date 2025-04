Après un premier tour étrange, Carlos a déroulé face à Cerundolo même s’il a perdu un set. en confé­rence de presse, Carlos a résumé la situa­tion. Son duel face à Fils pour­rait eêtre le match du tournoi.

« Je me sens plus à l’aise. Sur une nouvelle surface, il faut plus de temps de jeu pour progresser. Dès le premier match, j’ai compris comment je devais jouer sur terre battue, que je devais être moi‐même en perma­nence. C’est comme ça que j’aime jouer au tennis. L’agressivité n’est pas mon seul point fort, et je m’en suis rendu compte après le premier set du premier tour. Je me sens de mieux en mieux. Plus je passe de temps sur le court, mieux je me sentirai. Je pense que je vais progresser, que je conti­nuerai à bouger et à me sentir mieux »