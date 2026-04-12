C’est devenu un clas­sique du circuit mais ce sera la première fois cette année. Pour le moment Carlitos est devant avec 10 victoires contre 6. Ce duel qui est une finale de luxe à Monte‐Carlos, l’Espagnol sait exac­te­ment ce qu’il va faire. Il a bien intégré les progrès de son adversaire.

« La tactique ? Je ne vais pas la dévoiler ici (sourire). J’espère que tout le monde le comprendra. Mais j’ai regardé ses matchs, tout au long du tournoi. Je sais ce qu’il a amélioré. Je sais ce qu’il fait très bien. Si je ne me trompe pas, ça va être notre 17e rencontre, donc je le connais plutôt bien. Donc, je serai prêt, et bien sûr je parlerai à Samuel, et nous prépa­re­rons le match d’une manière ou d’une autre, mais nous ne pouvons pas lui donner des tuyaux sur ce que je vais faire demain »