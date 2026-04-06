Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Carlos Alcaraz révèle la clé de son succès : « Si votre rêve vous parait immense, ce n’est pas un problème car au tennis il faut avoir cet état d’es­prit. Ensuite : tombez amou­reux du travail, l’en­trai­ne­ment quoti­dien, les petites amélio­ra­tions, le processus »

Par
Laurent Trupiano
-
101

Interviewé par le maga­zine offi­ciel du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a notam­ment donné ses clés pour aller au bout d’un projet lié au tennis. Ses conseils sont simples mais au final, vu la carrière actuelle de ce cham­pion, ils paraissent tout à fait logiques.

Quel conseil donneriez‐vous aux jeunes joueurs qui vous regardent et qui rêvent un jour de disputer des tour­nois comme Monte‐Carlo ?
D’abord : rêver grand, vrai­ment. Si votre rêve vous parait immense, ce n’est pas un problème car au tennis il faut avoir cet état d’es­prit. Ensuite : tombez amou­reux du travail, l’en­trai­ne­ment quoti­dien, les petites amélio­ra­tions, le processus. Et quand la pres­sion arrive, faites confiance à votre style, faites‐vous confiance, et n’ou­bliez pas de prendre du plaisir. Parce que si vous ne prenez pas du plaisir, il est beau­coup plus diffi­cile de jouer à votre meilleur niveau.

Publié le lundi 6 avril 2026 à 20:09

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥