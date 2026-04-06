Interviewé par le magazine officiel du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a notamment donné ses clés pour aller au bout d’un projet lié au tennis. Ses conseils sont simples mais au final, vu la carrière actuelle de ce champion, ils paraissent tout à fait logiques.
Quel conseil donneriez‐vous aux jeunes joueurs qui vous regardent et qui rêvent un jour de disputer des tournois comme Monte‐Carlo ?
D’abord : rêver grand, vraiment. Si votre rêve vous parait immense, ce n’est pas un problème car au tennis il faut avoir cet état d’esprit. Ensuite : tombez amoureux du travail, l’entrainement quotidien, les petites améliorations, le processus. Et quand la pression arrive, faites confiance à votre style, faites‐vous confiance, et n’oubliez pas de prendre du plaisir. Parce que si vous ne prenez pas du plaisir, il est beaucoup plus difficile de jouer à votre meilleur niveau.
Publié le lundi 6 avril 2026 à 20:09