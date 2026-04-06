Interviewé par le maga­zine offi­ciel du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a notam­ment donné ses clés pour aller au bout d’un projet lié au tennis. Ses conseils sont simples mais au final, vu la carrière actuelle de ce cham­pion, ils paraissent tout à fait logiques.

Quel conseil donneriez‐vous aux jeunes joueurs qui vous regardent et qui rêvent un jour de disputer des tour­nois comme Monte‐Carlo ?

D’abord : rêver grand, vrai­ment. Si votre rêve vous parait immense, ce n’est pas un problème car au tennis il faut avoir cet état d’es­prit. Ensuite : tombez amou­reux du travail, l’en­trai­ne­ment quoti­dien, les petites amélio­ra­tions, le processus. Et quand la pres­sion arrive, faites confiance à votre style, faites‐vous confiance, et n’ou­bliez pas de prendre du plaisir. Parce que si vous ne prenez pas du plaisir, il est beau­coup plus diffi­cile de jouer à votre meilleur niveau.