Conscient d’être passé tout près de la défaite ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo contre Arthur Fils, Carlos Alcaraz a tenu à souli­gner les qualités de son adver­saire lors de sa confé­rence de presse d’après match.

« Eh bien, c’était vrai­ment très dur. Je ne dirais pas que j’étais à un point de perdre, mais c’était un peu le cas dans le deuxième set. Je pense que son niveau est plutôt élevé. Sa puis­sance de frappe est incroyable. Physiquement, c’est l’un des joueurs les plus forts du circuit, l’un des meilleurs, sans aucun doute. Donc, je pense que je n’ai pas joué mon meilleur tennis aujourd’hui (vendredi), mais je pense que j’ai joué un excellent tennis. C’était une ques­tion de tennis aujourd’hui, je pense. À certains moments, il a commis des erreurs au premier ou au deuxième coup, alors j’ai essayé de profiter au maximum de ces points gratuits. J’ai essayé de rester sur ce rythme tout le temps, et je pense que j’ai fait du bon travail. Et oui, c’était l’un des matchs les plus diffi­ciles que j’ai joués cette année. »