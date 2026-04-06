Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Carlos Alcaraz a vu Jannik Sinner lui répondre de la plus écla­tante des manières en réali­sant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a, lui, encore jamais réussi.

Au micro de Sky Sports à Monte‐Carlo, où l’Italien a la possi­bi­lité de repasser numéro 1 mondial, Alcaraz n’a caché qu’il s’at­ten­dait à un forfait de son grand rival, qui a enchaîné les matchs et les victoires depuis le début du mois de mars.

« J’ai été surpris qu’a­près Indian Wells et Miami, il vienne jouer à Monte‐Carlo ; cela montre qu’il est en excel­lente forme physique et ce dont il est capable. J’espère bien que nos chemins se croi­se­ront ici. Nous ne nous sommes pas affrontés cette année et j’es­père que ce sera le cas lors de cette tournée sur terre battue. »

Alcaraz sobre Sinner :



​🗣️ « Me sorprendió que tras Indian Wells y Miami viniera a jugar a Montecarlo ; demuestra su gran estado físico y de lo que es capaz »



​🗣️ « Ojalá nos crucemos aquí. No hemos jugado este año y espero hacerlo en esta gira de tierra »

pic.twitter.com/VHwEx5FKZz — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 5, 2026

Sur le Rocher, Jannik Sinner fera son entrée en lice au deuxième tour face au Français Ugo Humbert tandis que Carlos Alcaraz affron­tera le vain­queur du match entre Stanislas Wawrinka et Sebastian Baez.