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Carlos Alcaraz sur Jannik Sinner : « J’ai été surpris qu’il prenne cette déci­sion après ses titres à Indian Wells et Miami »

Par
Baptiste Mulatier
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Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Carlos Alcaraz a vu Jannik Sinner lui répondre de la plus écla­tante des manières en réali­sant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a, lui, encore jamais réussi.

Au micro de Sky Sports à Monte‐Carlo, où l’Italien a la possi­bi­lité de repasser numéro 1 mondial, Alcaraz n’a caché qu’il s’at­ten­dait à un forfait de son grand rival, qui a enchaîné les matchs et les victoires depuis le début du mois de mars. 

« J’ai été surpris qu’a­près Indian Wells et Miami, il vienne jouer à Monte‐Carlo ; cela montre qu’il est en excel­lente forme physique et ce dont il est capable. J’espère bien que nos chemins se croi­se­ront ici. Nous ne nous sommes pas affrontés cette année et j’es­père que ce sera le cas lors de cette tournée sur terre battue. »

Sur le Rocher, Jannik Sinner fera son entrée en lice au deuxième tour face au Français Ugo Humbert tandis que Carlos Alcaraz affron­tera le vain­queur du match entre Stanislas Wawrinka et Sebastian Baez. 

Publié le lundi 6 avril 2026 à 08:17

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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