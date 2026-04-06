Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Carlos Alcaraz a vu Jannik Sinner lui répondre de la plus éclatante des manières en réalisant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a, lui, encore jamais réussi.
Au micro de Sky Sports à Monte‐Carlo, où l’Italien a la possibilité de repasser numéro 1 mondial, Alcaraz n’a caché qu’il s’attendait à un forfait de son grand rival, qui a enchaîné les matchs et les victoires depuis le début du mois de mars.
« J’ai été surpris qu’après Indian Wells et Miami, il vienne jouer à Monte‐Carlo ; cela montre qu’il est en excellente forme physique et ce dont il est capable. J’espère bien que nos chemins se croiseront ici. Nous ne nous sommes pas affrontés cette année et j’espère que ce sera le cas lors de cette tournée sur terre battue. »
Alcaraz sobre Sinner :— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 5, 2026
🗣️ « Me sorprendió que tras Indian Wells y Miami viniera a jugar a Montecarlo ; demuestra su gran estado físico y de lo que es capaz »
🗣️ « Ojalá nos crucemos aquí. No hemos jugado este año y espero hacerlo en esta gira de tierra »
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Sur le Rocher, Jannik Sinner fera son entrée en lice au deuxième tour face au Français Ugo Humbert tandis que Carlos Alcaraz affrontera le vainqueur du match entre Stanislas Wawrinka et Sebastian Baez.
Publié le lundi 6 avril 2026 à 08:17