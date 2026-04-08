Alors qu’on a récemment appris qu’il avait déboursé pas moins de 9 millions d’euros pour se faire construire un yacht afin de décompresser comme il se doit loin de l’agitation du circuit, Carlos Alcaraz a été interrogé sur cet achat peu commun lors de son passage sur la terrasse de Tennis Channel en marge du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Et forcément ce bateau de luxe attire déjà les convoitises de certains de ses collègues.
« En fait, ce n’était pas le mien ! On a pris ce bateau pour le tournage, mais ce n’était pas le mien. Ils vont le construire, ça prendra un an, un an et demi. Je suis super excité. Quand on est sur un bateau, en mer, tout est détendu. C’est ma façon de déconnecter de tout. J’ai vu Tommy Paul dire qu’il voulait monter à bord. Je l’inviterai sans hésiter, mais je lui dirai qu’il doit m’emmener pêcher aussi, à parts égales ! »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 17:18