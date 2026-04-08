Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Carlos Alcaraz, sur son nouvel achat de luxe à 9 millions d’euros : « J’ai vu que Tommy Paul voulait déjà venir. Je l’in­vi­terai sans hésiter, mais… »

Par
Thomas S
-
1390
Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Alors qu’on a récem­ment appris qu’il avait déboursé pas moins de 9 millions d’euros pour se faire construire un yacht afin de décom­presser comme il se doit loin de l’agi­ta­tion du circuit, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur cet achat peu commun lors de son passage sur la terrasse de Tennis Channel en marge du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Et forcé­ment ce bateau de luxe attire déjà les convoi­tises de certains de ses collègues. 

« En fait, ce n’était pas le mien ! On a pris ce bateau pour le tour­nage, mais ce n’était pas le mien. Ils vont le construire, ça prendra un an, un an et demi. Je suis super excité. Quand on est sur un bateau, en mer, tout est détendu. C’est ma façon de décon­necter de tout. J’ai vu Tommy Paul dire qu’il voulait monter à bord. Je l’in­vi­terai sans hésiter, mais je lui dirai qu’il doit m’emmener pêcher aussi, à parts égales ! »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 17:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥