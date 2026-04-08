Alors qu’on a récem­ment appris qu’il avait déboursé pas moins de 9 millions d’euros pour se faire construire un yacht afin de décom­presser comme il se doit loin de l’agi­ta­tion du circuit, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur cet achat peu commun lors de son passage sur la terrasse de Tennis Channel en marge du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Et forcé­ment ce bateau de luxe attire déjà les convoi­tises de certains de ses collègues.

« En fait, ce n’était pas le mien ! On a pris ce bateau pour le tour­nage, mais ce n’était pas le mien. Ils vont le construire, ça prendra un an, un an et demi. Je suis super excité. Quand on est sur un bateau, en mer, tout est détendu. C’est ma façon de décon­necter de tout. J’ai vu Tommy Paul dire qu’il voulait monter à bord. Je l’in­vi­terai sans hésiter, mais je lui dirai qu’il doit m’emmener pêcher aussi, à parts égales ! »