Carlos Alcaraz, comme beaucoup de ses collègues du circuit, est un vrai superstitieux.
De retour sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo après son premier titre décroché sur le Rocher l’année dernière, Carlos Alcaraz s’est présenté devant la presse où il a abordé de nombreux sujets, comme celui de la présence trop importante des caméras.
Et après avoir également fait part de sa surprise concernant la présence de son grand rival, Jannik Sinner, sur le Rocher, le numéro 1 mondial a donc évoqué son côté superstitieux et n’a pas caché un certain étonnement à propos de la suppression du casier qu’il utilisait en 2025.
« Il y a certaines choses que j’aime toujours faire de la même manière. Par exemple, j’essaie d’utiliser le même casier si j’ai remporté le tournoi l’année précédente. Mais cette année, ils ont enlevé le casier de l’année dernière, je ne sais pas trop pourquoi… Mais oui, j’ai quelques habitudes, des exercices que j’aime faire de la même manière toute la semaine. »
Publié le lundi 6 avril 2026 à 15:45