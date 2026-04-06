Carlos Alcaraz, comme beau­coup de ses collègues du circuit, est un vrai superstitieux.

De retour sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo après son premier titre décroché sur le Rocher l’année dernière, Carlos Alcaraz s’est présenté devant la presse où il a abordé de nombreux sujets, comme celui de la présence trop impor­tante des caméras.

Et après avoir égale­ment fait part de sa surprise concer­nant la présence de son grand rival, Jannik Sinner, sur le Rocher, le numéro 1 mondial a donc évoqué son côté super­sti­tieux et n’a pas caché un certain éton­ne­ment à propos de la suppres­sion du casier qu’il utili­sait en 2025.

« Il y a certaines choses que j’aime toujours faire de la même manière. Par exemple, j’es­saie d’uti­liser le même casier si j’ai remporté le tournoi l’année précé­dente. Mais cette année, ils ont enlevé le casier de l’année dernière, je ne sais pas trop pour­quoi… Mais oui, j’ai quelques habi­tudes, des exer­cices que j’aime faire de la même manière toute la semaine. »