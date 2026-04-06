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Carlos Alcaraz, surpris par une déci­sion du tournoi : « Cette année, ils ont enlevé celui de l’année dernière, je ne sais pas trop pourquoi… »

Par
Thomas S
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Carlos Alcaraz, comme beau­coup de ses collègues du circuit, est un vrai superstitieux. 

De retour sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo après son premier titre décroché sur le Rocher l’année dernière, Carlos Alcaraz s’est présenté devant la presse où il a abordé de nombreux sujets, comme celui de la présence trop impor­tante des caméras.

Et après avoir égale­ment fait part de sa surprise concer­nant la présence de son grand rival, Jannik Sinner, sur le Rocher, le numéro 1 mondial a donc évoqué son côté super­sti­tieux et n’a pas caché un certain éton­ne­ment à propos de la suppres­sion du casier qu’il utili­sait en 2025. 

« Il y a certaines choses que j’aime toujours faire de la même manière. Par exemple, j’es­saie d’uti­liser le même casier si j’ai remporté le tournoi l’année précé­dente. Mais cette année, ils ont enlevé le casier de l’année dernière, je ne sais pas trop pour­quoi… Mais oui, j’ai quelques habi­tudes, des exer­cices que j’aime faire de la même manière toute la semaine. »

Publié le lundi 6 avril 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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