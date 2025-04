Alors que Carlos Alcaraz doit affronter dans quelques minutes Daniel Altmaier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo sur le court central, l’Espagnol a pris le temps d’aller sur le court des Princes afin d’ob­server le match entre Arthur Fils et Andrey Rublev.

Et au vue de la démons­tra­tion du Français, que Carlos pour­rait retrouver en quarts en cas de victoire ce jeudi face à l’Allemand, il a dû prendre quelques notes.

Eyeing up the compe­ti­tion 👀@carlosalcaraz watching Rublev vs Fils !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/hq8SVL6B2x