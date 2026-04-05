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Carlos Alcaraz veut que l’ATP sévisse : « Avoir des caméras si près, alors que nous pouvons voir ce que nous voyons sur nos télé­phones, me semble excessif. Nous n’avons déjà pas beau­coup d’in­ti­mité lors des tour­nois, et je trouve que c’est trop »

Par
Jean Muller
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Lors de son média day, Carlos Alcaraz n’a pas que parlé de son jeu et de ses ambi­tions même s’il a précisé qu’il était pas sous pres­sion à l’idée de défendre son titre. Interrogé sur l’om­ni­pré­sence des caméras, il a poussé un petit coupe de gueule.

« Pour les fans, c’est génial. Ils adorent voir ce qui se passe en coulisses, ce que nous faisons, à quoi ressemblent les instal­la­tions pendant les tour­nois. Mais pour les joueurs, c’est un peu étrange, car nous n’avons plus aucun moment de détente, car nous pensons constam­ment qu’il y a des caméras et que tout le monde nous regarde. Avoir des caméras si près, alors que nous pouvons voir ce que nous voyons sur nos télé­phones, me semble excessif. Nous n’avons déjà pas beau­coup d’in­ti­mité lors des tour­nois, et je trouve que c’est trop. Nous devrions avoir des espaces où nous pouvons être seuls sans être filmés »

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 18:52

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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