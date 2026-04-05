Lors de son média day, Carlos Alcaraz n’a pas que parlé de son jeu et de ses ambitions même s’il a précisé qu’il était pas sous pression à l’idée de défendre son titre. Interrogé sur l’omniprésence des caméras, il a poussé un petit coupe de gueule.
« Pour les fans, c’est génial. Ils adorent voir ce qui se passe en coulisses, ce que nous faisons, à quoi ressemblent les installations pendant les tournois. Mais pour les joueurs, c’est un peu étrange, car nous n’avons plus aucun moment de détente, car nous pensons constamment qu’il y a des caméras et que tout le monde nous regarde. Avoir des caméras si près, alors que nous pouvons voir ce que nous voyons sur nos téléphones, me semble excessif. Nous n’avons déjà pas beaucoup d’intimité lors des tournois, et je trouve que c’est trop. Nous devrions avoir des espaces où nous pouvons être seuls sans être filmés »
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 18:52