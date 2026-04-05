Lors de son média day, Carlos Alcaraz n’a pas que parlé de son jeu et de ses ambi­tions même s’il a précisé qu’il était pas sous pres­sion à l’idée de défendre son titre. Interrogé sur l’om­ni­pré­sence des caméras, il a poussé un petit coupe de gueule.

« Pour les fans, c’est génial. Ils adorent voir ce qui se passe en coulisses, ce que nous faisons, à quoi ressemblent les instal­la­tions pendant les tour­nois. Mais pour les joueurs, c’est un peu étrange, car nous n’avons plus aucun moment de détente, car nous pensons constam­ment qu’il y a des caméras et que tout le monde nous regarde. Avoir des caméras si près, alors que nous pouvons voir ce que nous voyons sur nos télé­phones, me semble excessif. Nous n’avons déjà pas beau­coup d’in­ti­mité lors des tour­nois, et je trouve que c’est trop. Nous devrions avoir des espaces où nous pouvons être seuls sans être filmés »