Il faut être bien accro­cher pour soutenir Carlos lors d’un duel qui est indécis, c’est un peu ce qu’à expli­quer l’Espagnol en confé­rence de presse. Comme il le précise, même si l’on est consi­déré comme un grand cham­pion, il y aussi un adver­saire. On ne peut donc pas toujours être flamboyant.

« Vous savez, mon équipe et mon père m’ont proba­ble­ment dit plusieurs fois qu’il allait proba­ble­ment avoir une crise cardiaque ! (souriant). Mais, je ne sais pas, je pense que les vrais cham­pions trouvent le bon niveau, vous savez, quand c’est néces­saire. Évidemment, j’ado­re­rais jouer à un tel niveau, je veux dire, un niveau élevé, avec mon meilleur tennis de la première à la dernière balle, mais je pense qu’au tennis, on joue en deux heures, deux heures et demie, donc le plus diffi­cile à faire dans le tennis est de main­tenir son meilleur tennis pendant deux heures et demie »

Donc, quand c’est néces­saire, c’est génial de trouver le bon tennis