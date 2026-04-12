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Casper Ruud, avant la finale entre Alcaraz et Sinner : « Est‐ce la statis­tique la plus folle du moment tous sports confondus ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Bien qu’ils ne se soient pas encore affrontés en 2026, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont se retrouver ce dimanche en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo pour une 17e confron­ta­tion, avec en toile de fond la place de numéro 1 mondial.

Si l’Espagnol mène pour l’instant 10–6 dans leurs face‐à‐face, une statis­tique hallu­ci­nante illustre à quel point leur riva­lité est équi­li­brée : lors de leurs 16 premiers duels, ils ont remporté exac­te­ment le même nombre de points. 1651 chacun, sur un total de 3302 points disputés.

Un chiffre qui n’a pas manqué de faire réagir Casper Ruud sur le réseau social X.

« Est‐ce la statis­tique la plus folle du moment tous sports confondus ? J’adorerais décou­vrir d’autres statis­tiques incroyables ! », a écrit le triple fina­liste en Grand Chelem. 

Malgré cette égalité parfaite au nombre de points remportés, Carlos Alcaraz a donc remporté quatre matchs de plus que Sinner. Une donnée impor­tante à quelques heures de leurs retrou­vailles tant attendues. 

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 12:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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