Bien qu’ils ne se soient pas encore affrontés en 2026, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont se retrouver ce dimanche en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo pour une 17e confron­ta­tion, avec en toile de fond la place de numéro 1 mondial.

Si l’Espagnol mène pour l’instant 10–6 dans leurs face‐à‐face, une statis­tique hallu­ci­nante illustre à quel point leur riva­lité est équi­li­brée : lors de leurs 16 premiers duels, ils ont remporté exac­te­ment le même nombre de points. 1651 chacun, sur un total de 3302 points disputés.

Un chiffre qui n’a pas manqué de faire réagir Casper Ruud sur le réseau social X.

« Est‐ce la statis­tique la plus folle du moment tous sports confondus ? J’adorerais décou­vrir d’autres statis­tiques incroyables ! », a écrit le triple fina­liste en Grand Chelem.

Is this the craziest statistic of any sport right now ?

Would love to hear other crazy stats ! https://t.co/ZJW7rTTTmU — Casper Ruud (@CasperRuud98) April 11, 2026

Malgré cette égalité parfaite au nombre de points remportés, Carlos Alcaraz a donc remporté quatre matchs de plus que Sinner. Une donnée impor­tante à quelques heures de leurs retrou­vailles tant attendues.