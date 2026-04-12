Bien qu’ils ne se soient pas encore affrontés en 2026, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont se retrouver ce dimanche en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo pour une 17e confrontation, avec en toile de fond la place de numéro 1 mondial.
Si l’Espagnol mène pour l’instant 10–6 dans leurs face‐à‐face, une statistique hallucinante illustre à quel point leur rivalité est équilibrée : lors de leurs 16 premiers duels, ils ont remporté exactement le même nombre de points. 1651 chacun, sur un total de 3302 points disputés.
Un chiffre qui n’a pas manqué de faire réagir Casper Ruud sur le réseau social X.
« Est‐ce la statistique la plus folle du moment tous sports confondus ? J’adorerais découvrir d’autres statistiques incroyables ! », a écrit le triple finaliste en Grand Chelem.
Is this the craziest statistic of any sport right now ?— Casper Ruud (@CasperRuud98) April 11, 2026
Would love to hear other crazy stats ! https://t.co/ZJW7rTTTmU
Malgré cette égalité parfaite au nombre de points remportés, Carlos Alcaraz a donc remporté quatre matchs de plus que Sinner. Une donnée importante à quelques heures de leurs retrouvailles tant attendues.
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 12:31